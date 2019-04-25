شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م
الاسبوع
العنوان
اليوم
1
الأسبوع الأول
رمضان شهر القران
1رمضان
2
معنى الصيام الحقيقى
2رمضان
3
الجود والكرم
3رمضان
4
التدرج فى الأحكام وعلاقته بالتربية
4رمضان
5
الدعاء والصيام
5رمضان
6
الأسبوع الثانى
شهر الصبر
6رمضان
7
الاستجابة لله علامة الرشد
7رمضان
8
الرحمة
8رمضان
9
قدسية العلاقة الزوجية
9رمضان
10
الطاعة والنصر
10رمضان
11
كيفية إدارة الخلاف الزوجى
11رمضان
12
الشرع الحنيف ومراعاة الضعف البشرى
12رمضان
13
الأسبوع الثالث
التسامح
13رمضان
14
حرمة المال العام
14رمضان
15
التيسير
15رمضان
16
وحدة الأمة
16رمضان
17
الأمانة
17رمضان
18
الذكر وحسن العبادة
18رمضان
19
الاعتكاف وسننه
19رمضان
20
الأسبوع الرابع
فضائل العشر
20رمضان
21
زكاة الفطر
21رمضان
22
الوفاء
22رمضان
23
التقوى
23رمضان
24
ليلة القدر
4رمضان
25
الإحسان
25رمضان
26
قوة الإرادة من حسن الطاعة
26رمضان
27
الأسبوع الخامس
الصدق
27رمضان
28
فلسفة العيد
28رمضان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.