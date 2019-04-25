ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسبوع العنوان اليوم 1 الأسبوع الأول رمضان شهر القران 1رمضان 2 معنى الصيام الحقيقى 2رمضان 3 الجود والكرم 3رمضان 4 التدرج فى الأحكام وعلاقته بالتربية 4رمضان 5 الدعاء والصيام 5رمضان 6 الأسبوع الثانى شهر الصبر 6رمضان 7 الاستجابة لله علامة الرشد 7رمضان 8 الرحمة 8رمضان 9 قدسية العلاقة الزوجية 9رمضان 10 الطاعة والنصر 10رمضان 11 كيفية إدارة الخلاف الزوجى 11رمضان 12 الشرع الحنيف ومراعاة الضعف البشرى 12رمضان 13 الأسبوع الثالث Advertisements التسامح 13رمضان 14 حرمة المال العام 14رمضان 15 التيسير 15رمضان 16 وحدة الأمة 16رمضان 17 الأمانة 17رمضان 18 الذكر وحسن العبادة 18رمضان 19 الاعتكاف وسننه 19رمضان 20 الأسبوع الرابع فضائل العشر 20رمضان 21 زكاة الفطر 21رمضان 22 الوفاء 22رمضان 23 التقوى 23رمضان 24 ليلة القدر 4رمضان 25 الإحسان 25رمضان 26 قوة الإرادة من حسن الطاعة 26رمضان 27 الأسبوع الخامس الصدق 27رمضان 28 فلسفة العيد 28رمضان

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