شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن أرباح قطاع الأعمال فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن مضاعفة أرباح الشركات التابعة نحو 119 شركة العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن أرباح شركات قطاع الأعمال فى مصر: يبلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة ما يقترب من 18.5 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018. إجمالى خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 7.2 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018. صافى الربح المحقق لشركات قطاع الأعمال يبلغ 11.3 مليار جنيه. حققت شركات قطاع الأعمال معدل نمو بنسبة 52.2% عن العام المالى 2016/2017 والذى شهد ربحًا حوالى 11.3 مليار جنيه. شركات قطاع الأعمال حققت إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017. يقدر حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017 .

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