أخبار مصر | محافظة القاهرة تعلن تطوير كورنيش النيل بطول 5 كيلو مترات استعدادا لبطولة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تعلن تطوير كورنيش النيل بطول 5 كيلو مترات استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة، حرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالظهور بالمظهر الحضارى اللائق لتاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار جارِ الانتهاء من تطوير مشروع كورنيش النيل لمسافة 5 كيلو مترات، بداية من نادى اليخت بكورنيش المعادى باتجاه ميدان التحرير.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بنطـاق حى المعادى وجارى أعمال تركيب أرصفة أمام مستشفى القوات المسلحة وأمام مستشفى السلام الدولى بنطاق حى دار السلام.

وأشار فؤاد، أنه يجرى بشكل عام رفع كفاءة الطرق والأرصفة فى جميع الشوارع خاصة الرئيسية منها، استعدادًا لاستقبال جماهير بطولة أفريقيا.