انت الان تتابع نقيب الصحفيين يدرس تشكيل هيئة المكتب أمام الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين، عن تلقي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اقتراحات شفهية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة لعقد اجتماع مفتوح للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب، بحيث يعقد الاجتماع على مسرح النقابة أمام مرأى ومسمع أعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن نفسها، في تصريحات إلى "التحرير"، إلى أن "رشوان" يدرس حاليا تلك المقترحات بسبب الضغوط الكبيرة عليه من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك فور تحويلها من مقترحات شفهية إلى مذكرة رسمية مكتوبة تمهيدا لتنفيذها، خصوصا بعد فشل أعضاء مجلس النقابة الحاليين في التوصل لاتفاق بينهم

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