نقيب الصحفيين يدرس تشكيل هيئة المكتب أمام الجمعية العمومية

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ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين، عن تلقي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اقتراحات شفهية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة لعقد اجتماع مفتوح للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب، بحيث يعقد الاجتماع على مسرح النقابة أمام مرأى ومسمع أعضاء الجمعية العمومية.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن نفسها، في تصريحات إلى "التحرير"، إلى أن "رشوان" يدرس حاليا تلك المقترحات بسبب الضغوط الكبيرة عليه من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك فور تحويلها من مقترحات شفهية إلى مذكرة رسمية مكتوبة تمهيدا لتنفيذها، خصوصا بعد فشل أعضاء مجلس النقابة الحاليين في التوصل لاتفاق بينهم
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن نفسها، في تصريحات إلى "التحرير"، إلى أن "رشوان" يدرس حاليا تلك المقترحات بسبب الضغوط الكبيرة عليه من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك فور تحويلها من مقترحات شفهية إلى مذكرة رسمية مكتوبة تمهيدا لتنفيذها، خصوصا بعد فشل أعضاء مجلس النقابة الحاليين في التوصل لاتفاق بينهم لتشكيل هيئة المكتب، الذى تأخر قرابة الـ40 يوما منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي.
وأوضحت المصادر، أن نقيب الصحفيين يدرس جديا تنفيذ تلك المقترحات حتى يبرئ نفسه من ساحة الاتهامات التي طالته من بعض أعضاء الجمعية العمومية بعدم قدرته على التوصل لاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، وليثبت أمام الجميع أن سبب الخلاف على التشكيل يعود لبعض أعضاء مجلس النقابة وليس إليه، لا سيما في ظل تعنت البعض على التمسك بمناصب ولجان محددة في هيئة المكتب ورفضهم التنازل عنها.
وأكدت المصادر أن "رشوان" أصدر العديد من القرارات في بعض القضايا العاجلة التي تتعلق بالجماعة الصحفية بشكل منفرد وبجهد شخصي، لعدم تعطيل مصالح الجمعية العمومية ودون الرجوع لأعضاء مجلس النقابة.
وتابعت المصادر، أن "رشوان" تدخل من أجل منع تأخير بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء الجمعية العمومية، ليتم صرفها مساء اليوم، بعد الاتصالات التي أجراها مع وزير المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية بالقضية، كما أصدر بيانا عاجلا للرد على قضية الاعتداء على أحد الزملاء من قبل نادي الزمالك بعد التواصل مع عضوي مجلس النقابة هشام يونس، ومحمود كامل واللذين تابعا القضية منذ بدايتها.
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