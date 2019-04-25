شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردي، وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادي، بمنظمة اليونسكو، برئاسة لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلاً من عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وخبير التراث الثقافي اللامادي بمنظمة اليونسكو، وعضو المكتب العلمي بمكتب وزير الأثار، وباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية، ومديرعام الشؤون الفنية بمركز إحياء الفن المصري القديم بوزارة الآثار، ووكيل عام فرع ثقافةً الشرقية، ومدير إدارة التراث الحضاري بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردي، وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادي بمنظمه اليونسكو.

وأضاف محافظ الشرقية، أن القرار جاء تنفيذاً لخطة المحافظة، للحفاظ على التراث، الذي تنفرد به المحافظة، وكذلك توثيقه وإبرازه للعالم كتراث مصري عالمي، والحفاظ عليه من الإندثار، لتقوم اللجنة المشكلة، والتي تضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال، بإعداد الدراسات الخاصة لوضع حرفة البردي بمحافظة الشرقية على قائمة التراث العالمي .