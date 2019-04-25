شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة تدرب الممرضين على أجهزة الغسيل الدموى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة أنه تم تدريب 30 ممرضة على أجهزة الغسيل الدموى، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من المديرية لمرضى الغسيل الدموى، وذلك فى مستشفى بولاق الدكرور العام.
وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية أقامت دورة تدريبية للأطباء على الموجات الفوق صوتية والسونار لأطباء النساء والتوليد بمستشفى أمبابة العام، حيث شهدت الدورة اقبال كبير من الأطباء بالمستشفى.
وفى سياق أخر أشارت سرور أن ادارة القصعات بالواحات البحرية نظمت قافلة طبية للعلاج بالمجان فى كل التخصصات ، حيث استفاد منها 515 فى عدة تخصصات لأعمار مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الجيزة تدرب الممرضين على أجهزة الغسيل الدموى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.