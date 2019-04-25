جامعة الإسكندرية تكشف عن 9 حالات تعاطي للمخدرات

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قال الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات الحملة الثانية للكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين والعاملات بالجامعة، كشفت عن إيجابية تعاطي 9 عاملين للمخدرات. وأضاف رمضان، في بيان، اليوم، أن الحملة تمت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل بالمجمع الطبي ومستشفى المواساة وطلبة الجامعة، وتم إجراء تحليل لـ488 عينة عشوائية من الموظفين وتبين الاشتباه في تعاطي 9 حالات منهم وإرسال العينات المشتبه بها إلى وزارة الصحة.
وكشف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عن أنه قرر رفع الأمر لإدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تكرار هذه الحملات مستقبلاً. وقال رمضان، إنه لم يتم إيقاف العاملين عن العمل وإنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعى، كما تقرر منحهم فرصة أخرى لإعادة إجراء التحليل الطبي الجديد بعد ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه جارٍ فتح
وكشف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عن أنه قرر رفع الأمر لإدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تكرار هذه الحملات مستقبلاً.
وقال رمضان، إنه لم يتم إيقاف العاملين عن العمل وإنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعى، كما تقرر منحهم فرصة أخرى لإعادة إجراء التحليل الطبي الجديد بعد ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه جارٍ فتح تحقيق في الواقعة.
يشار إلى أنه تم سحب العينات من 400 من العاملين فى الجامعة للكشف عن المخدرات، في 4 إدارات مختلفة وثبت وجود اشتباه فى تعاطى 18 عاملاً للمخدرات.
وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أن هذه الحملة تعد خطوة مهمة للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكداً أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات.
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