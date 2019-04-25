سكتة مرورية تضرب ميادين ومحاور القاهرة والجيزة (صور)

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كثافات مرورية مرتفعة تشهدها محاور وميادين القاهرة والجيزة.. اختناقات بوسط العاصمة وميادين الجيزة والنهضة والدقي.. وشلل مروري أعلى كوبري أكتوبر

زحام مروري يقترب من الشلل التام يضرب ميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع الذروة المسائية، اليوم الأربعاء؛ حيث رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية لاسيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو فضلا عن الميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية.

البداية من محافظة القاهرة، رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة بقيادة اللواء محمود عبدالرازق كثافات مرتفعة للمتجه من رمسيس إلى محوري النصر وميدان الشهيد هشام بركات، وينصح قائدو السيارات الابتعاد عن كوبري أكتوبر وتفضيل المسطح الأرضي في ذلك التوقيت. وسجلت غرفة العمليات تكدسًا مروريًّا بمحور الشهيد للمتجه من

البداية من محافظة القاهرة، رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة بقيادة اللواء محمود عبدالرازق كثافات مرتفعة للمتجه من رمسيس إلى محوري النصر وميدان الشهيد هشام بركات، وينصح قائدو السيارات الابتعاد عن كوبري أكتوبر وتفضيل المسطح الأرضي في ذلك التوقيت. وسجلت غرفة العمليات تكدسًا مروريًّا بمحور الشهيد للمتجه من التجمع الخامس إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة، الأمر نفسه لقائدي المركبات قاصدي مكرم عبيد وعباس العقاد من شارع الطيران ستقابلهم كثافات مرتفعة وسط تباطؤ للحركة المرورية مقابل كثافات متوسطة بكورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو للمتجه من وسط القاهرة إلى كوبري الساحل. صورة من جوجل مابس توضح الطرق المزدحمة في منطقة مدينة نصر صورة من جوجل مابس توضح الطرق المزدحمة في منطقة مدينة نصر بالانتقال إلى قطاعات الطريق الدائري تم رصد زحام مروري أعلى منطقة المريوطية وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم للقادم من طريق أسيوط الغربي، فضلا عن وجود تكدس مروري للمتجه إلى محور الأوتوستراد. وتسببت أعمال إنشاء كوبري مشاة بمنطقة قلما في تباطؤ حركة السيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي للقادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، الأمر نفسه بكوبري قليوب حتى الطريق الدائري وسط زيادة في الأحمال وفق ما رصدته الخدمات المرورية. Advertisements بالانتقال إلى محافظة الجيزة التي تشهد اختناقات مرورية بمعدلات سير تصل إلى 60 %، رصدت شاشات غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، كثافات مرتفعة بشارع السودان وتحديدًا نزلة محور صفط اللبن بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة اتجاه الدقي. صورة من جوجل مابس عن الطرق المزدحمة في منطقة وسط البلد صورة من جوجل مابس عن الطرق المزدحمة في منطقة وسط البلد وشهد شارع السودان أيضًا تكدسًا مروريا للقادم من إمبابة وصولا إلى شارع التحرير، وزحام مرتفع بشارع النيل للمتجه إلى جامعة القاهرة وميداني النهضة والجيزة. كما تم رصد زحام مروري بمنطقة المهندسين وتحديدا بشارع جامعة الدول العربية في الاتجاهين لاسيما تأثير أعمال إنشاء محطة مترو الأنفاق في الجزيرة الوسطى للطريق وسط انتشار رجال المرور؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للعمل على سحب الكثافات وقت الذروة (الصباحية- المسائية). بدورها عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتشارها بطول شارع جامعة الدول العربية لتسيير حركة السيارات؛ الأمر نفسه بمنطقة القومية العربية في إمبابة التي تشهد أيضا أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق بالتنسيق مع مسؤولي الشركة المنفذة وإدارة التخطيط بالمحافظة. غرفة عمليات مرور الجيزة رصدت زحامًا مروريًّا بمطلع كوبري 15 مايو للقادم من سفنكس وجامعة الدول العربية اتجاه محافظة القاهرة، والمتجه من كوبري الجلاء إلى شارع التحرير الذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاهين. صورة من جوجل مابس للطرق المزدحمة في منطقة الهرم صورة من جوجل مابس للطرق المزدحمة في منطقة الهرم وسجلت كاميرات المراقبة والخدمات المرورية تكدسًا مرتفعًا بميدان الدقي خاصة مطلع الكوبري وصولا لجامعة القاهرة، والاتجاه المقابل بمحيط وزارة الزراعة، بالإضافة إلى شلل مروري بشارعي الهرم وفيصل ومنطقة نفق الهرم بنصر الدين. بالحديث عن الكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة، ينصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى وسط القاهرة، ويفضل المسطح الأرض الذي يعد بديلا جيدًا، أو اتخاذ مطلع كوبري أكتوبر من منطقة غمرة مقابل كثافات متوسطة بكباري الساحل والجامعة وعباس.

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