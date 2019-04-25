انت الان تتابع كلاكيت للمرة الثالثة.. حظر مكبرات الصوت بالتراويح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاة التراويح

للعام الثالث على التوالى، أعلنت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، حظر ومنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل، مشددة على أنه لن يتم بث صلاة التراويح بالمساجد في رمضان، عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمسجد، وذلك لمنع تداخل الأصوات بين المساجد بعضها والبعض، ولتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن. وطبقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة؛ حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو، وعليه سيكون أول أيام رمضان، يوم الاثنين 6 مايو المقبل.

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وحسب ما أقرته وزارة الأوقاف من شروط للاعتكاف، أن يكون الاعتكاف داخل المسجد الجامع، لا بالزوايا ولا بالمصليات، واشترطت الوزارة ضرورة تهيئة المساحة المخصصة للاعتكاف من الناحية الصحية، في حين أنه -ووفقًا لما جرت عليه العادة- يُجرى الاعتكاف بحرية تامة فى كثير من المساجد. وخولت الوزارة لإمام أو خطيب المسجد،