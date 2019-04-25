كلاكيت للمرة الثالثة.. حظر مكبرات الصوت بالتراويح

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صلاة التراويح
للعام الثالث على التوالى، أعلنت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، حظر ومنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل، مشددة على أنه لن يتم بث صلاة التراويح بالمساجد في رمضان، عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمسجد، وذلك لمنع تداخل الأصوات بين المساجد بعضها والبعض، ولتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن. وطبقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة؛ حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو، وعليه سيكون أول أيام رمضان، يوم الاثنين 6 مايو المقبل.
وحسب ما أقرته وزارة الأوقاف من شروط للاعتكاف، أن يكون الاعتكاف داخل المسجد الجامع، لا بالزوايا ولا بالمصليات، واشترطت الوزارة ضرورة تهيئة المساحة المخصصة للاعتكاف من الناحية الصحية، في حين أنه -ووفقًا لما جرت عليه العادة- يُجرى الاعتكاف بحرية تامة فى كثير من المساجد. وخولت الوزارة لإمام أو خطيب المسجد،
وخولت الوزارة لإمام أو خطيب المسجد، الإشراف التام على عملية الاعتكاف، من حيث تلقي رغبات المواطنين الراغبين فى الاعتكاف، وقصر الاعتكاف على سكان المنطقة التي يقع في دائرتها المسجد. اقرأ أيضا.. أزمة كل عام بين الأوقاف والسلفيين.. والاعتكاف السبب
وحسب المسئولية المخولة لإمام المسجد بالإشراف التام على الاعتكاف، يقوم الأخير بتسجيل بيانات المعتكفين رسميًّا فى كشوف رسمية، وله أن يمنع البعض فى حالة ما إذ كانت المساحة المخصصة للاعتكاف لا تسمح بالقبول؛ الأمر الذى لم يحدث على الإطلاق.
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