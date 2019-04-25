شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستعد لمناقشة قوانين «تعديلات الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ إعداد حزمة من التشريعيات المكملة للدستور بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موافقة الشعب على التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن مشاريع قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، والمحليات أبرز التشريعات التي سيناقشها البرلمان الفترة المقبلة.

وأكد الشريف، لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة سترسل مشروعات قوانين «مجلسى الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية» لتتم مناقشتها مع المشاريع المتوقع تقديمها لـ«النواب»، خلال الأيام المقبلة، وأن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ستبدأ في إعادة مناقشة قانون المحليات بعد الانتهاء منه ليتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة والتقسيم الإدارى للدولة ليتم عرضه في الجلسة العامة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالي.

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وأوضح أن نتيجة الاستفتاء وخروج الملايين للتصويت في طوابير طوال الثلاثة الأيام رغم كل التحديات في الداخل والخارج يؤكد ثقة الشعب في القيادة السياسية للدولة وكذلك في النواب، ولهذا سيعمل كل من الحكومة وأعضاء البرلمان في أسرع وقت ممكن على سن تشريعات لتفعيل مواد الدستور.

وذكر أنه من المحتمل إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ في وقت واحد العام المقبل توفيرا للنفقات، وستحسم المناقشات داخل البرلمان بين النواب والحكومة هذا الأمر لتحديد موعد نهائى للانتخابات، وقال إنه سيجري عرض تلك المشاريع على هيئة المكتب الشهر المقبل وبعدها ستتم إحالتها إلى اللجنة العامة بقرار من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وإرسالها إلى اللجان المتخصصة للمناقشة. وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن البرلمان سيبدأ، من الشهر المقبل، مناقشة قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، وأضاف: المجلس سيبدأ عمله 12 مايو المقبل وسننتظر جدول الأعمال الذي ستعده الأمانة العامة للنواب لتحديد الموضوعات التي سنتطرق إليها، والبرلمان سيصارع الزمن خلال الدورة الحالية للانتهاء من جميع التشريعات لتتواكب مع التعديلات الدستورية.

وتابع «الجمل» لـ«المصرى اليوم»: «البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ لتتم مناقشتها في وقت واحد، فالحكومة هي التي تعرف جيدا التقسيم الإدارى للدولة، بعكس النواب، وبالتالى سيكون لمشاريع الحكومة الأولوية عما سيقدمه أعضاء البرلمان من مقترحات لهذه القوانين».