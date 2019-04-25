أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم أعضاء غرفة عمليات الحزب المُتابعة لاستفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم أعضاء غرفة عمليات الحزب المُتابعة لاستفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في احتفالية الحزب التي تم تنظمها مساء اليوم الأربعاء، لتكريم أعضاء غرفة عمليات حزب مستقبل وطن المُتابعة لعملية سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 على بعض مواد دستور 2014، تقديرًا لجهودهم المبذولة على مدار الأيام الماضية.

وقام المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، بتكريم أعضاء غرفة العمليات، بحضور لفيف من نواب وقيادات الحزب وعلى رأسهم، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالحزب، والنائب مجدي بيومي أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائب فخري طايل والنائب عماد حمودة، واللواء النائب يحيى العيسوى، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، ومحمد عبدالسلام أمين التقييم والمتابعة، والدكتور زين الاطناوي القيادي بالحزب، والمهندس شريف الجابري أمين العضوية بالحزب، ونجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، وعادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد، وأحمد فوزي أمين الشئون المالية بالحزب، وحنان شعراوي المدير الإداري المركزية للحزب.

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وقال منظور، إن كثافة مشاركة المصريين في استفتاء التعديلات الدستورية سواء ممن أدلوا بصوتهم الدستوري بالخارج أو في الداخل، أجهضوا كافة المُخططات الخبيثة التي كانت تحاك ضد مصر عبر المنافذ الإعلامية المأجورة والمُمولة من الخارج والتي كانت تحث المصريين على عدم المشاركة في التعديلات لإحراجها أمام المجتمع الدولي، ألا أن المصريين حاربوا هؤلاء خفافيش الظلام وقوى الشر وكان كل صوت مُشارك في استفتاء التعديلات الدستورية بمثابة إطلاق رصاصة في قلوب أعداء الدولة المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بـ"موافقة" 23 مليون و416 ألف و741 ناخب بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء، إن 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا داخل وخارج مصر أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء 44.33% بينهم 26 مليون و362 ألف و421 صوتًا صحيحًا بنسبة 96.94% و831 ألف و172 صوتا باطلًا.

