أخبار مصر | نقيب الصحفيين: وزير المالية أمر بفتح 'السيستم' مساءً بالبنك الأهلي لصرف بدل التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: وزير المالية أمر بفتح 'السيستم' مساءً بالبنك الأهلي لصرف بدل التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تمكن من تقديم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء بالصحف الخاصة والحزبية، بعد التواصل هاتفيًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وعبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتتم إتاحته للزملاء بماكينات الصرف مساء اليوم.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إنه بعد التواصل مع وزير المالية، تم إلغاء قرار التحويل السابق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي كان سيسفر عن توفير البدل يوم ٣٠ من الشهر الجاري، وإصدار قرار جديد بصرفه على الفور.

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي قامت بإعادة فتح "السيستم" بشكل كامل، بعد أن تواصل الدكتور محمد معيط معهم، وتكرم وزير المالية بإصدار تعليماته بمد العمل في النظام الإليكتروني حتى المساء، ليتسلم الصحفيون البدل قبل موسم الأعياد .