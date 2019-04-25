شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد على 6 قطارات جديدة للخط الثاني لـ«المترو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع وفد من شركة «هيونداى روتم» الكورية الجنوبية، أمس، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للأنفاق، وقدم الجانب الكورى عرضاً عن أوجه التعاون بين الجانبين، موضحاً أنه تم توريد 20 قطاراً مكيفًا للخط الأول دخلت الخدمة منذ عام 2015، ومن المقرر توقيع عقد بـ 6 قطارات جديدة بين الهيئة القومية والشركة، فور انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مسودة التعاقد، لتمثل إضافة كبيرة لتدعيم أسطول القطارات بالخط الثانى للمترو. وبحث الطرفان موقف توريد 32 قطاراً جديداً تم التعاقد عليها للخط الثالث للمترو.

وأفاد الجانب الكورى بأنه جار مراجعة التصميمات الابتدائية الخاصة بالقطارات، وسيصل أول قطار منها في يونيو 2020، وتشمل التعاقدات الثلاثة تنفيذ أعمال صيانة للقطارات بقطع الغيار الأصلية لمدة 8 سنوات، بعد فترة الضمان، وأبدى الوفد الكورى استعداده للدخول في أعمال تجديد الخط الأول، وكذلك الاستثمار في توريد 32 قطاراً جديداً للخط الثالث للمترو.

وقال وزير النقل إن كافة تعاقدات المشروعات الجديدة سيتم طرحها في مناقصات عامة على كافة الشركات العالمية العاملة في المجال للوصول لأفضل العروض مالياً وفنياً، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الشركة الكورية في مجال مترو الأنفاق وبتدريب الشركة لـ80 شاباً على أعمال صيانة المترو في إطار منحة تدريبية يمولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ضمن مشروع الـ6 قطارات الجديدة الخاصة بالخط الثانى للمترو.