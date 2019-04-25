شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يكشف دهاء «السادات» في مساومة إسرائيل عقب حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، معلومات لأول مرة عن حرب أكتوبر 73.

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وقال «شهود» خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «ضغطت جهات عديدة على الرئيس أنور السادات لوقف إطلاق النار، لكنه لم يستجب»، لافتًا إلى أن السادات أيقن أنه لن يتمكن من محاربة أمريكا مع إسرائيل بعد 10 أيام من بدء الحرب.

وأردف شهود قائلا: «إسرائيل أرادت العبور لغرب القناة لتحقيق حلمها، وبعد فترة من الحصار وفشل دخول السويس طلب كيسنجر من السادات السماح للقوات الإسرائيلية بالعودة لشرق القناة، لكن السادات رفض وتحفظ على الأسلحة والمعدات الإسرائيلية»، فطلب هينيري كيسنجر، وزير خارجية أمريكا من الرئيس السادات عدم تعرض الجيش المصري لمؤخرة القوات الإسرائيلية أثناء الانسحاب لسيناء، فوافق السادات وقال: «المصريين كلمتهم واحدة».

وأوضح شهود أن آخر طلقة في حرب أكتوبر كانت يوم 28 أكتوبر، متابعا: «في نوفمبر بدأ الاتفاق بين السادات والجانب الإسرائيلي على كيفية الانسحاب، فطلبوا تبادل الأسرى والجرحى، لكنه رفض وقال آخر حاجة هي الأسرى والجرحى»، مشيرا إلى أن العقيدة اليهودية تقضي بدفن موتاهم في إسرائيل.