شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحلبي: روسيا أكدت أن اقتحام الساتر الترابي في حرب أكتوبر يلزمه قنبلة نووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه خلال 6 ساعات نجح الجيش المصري في تنفيذ 3 اقتحامات رئيسية في حرب السادس من أكتوبر 1973 ضد العدو الإسرائيلي.

وتابع الحلبي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ان الاقتحام الأول كان لقناة السويس والساتر الترابي وخطب بارليف وتم ذلك عبر سلاح دفاعي قديم حيث تم صناعة فتحات في الساتر الترابي عبر مضخات المياه فيما كان الجانب الروسي يقول إنه يستلزم إحداث فجوة في الساتر الترابي اطلاق قنبلة نووية صغيرة.

وأضاف أنه بعد نجاح القوات المسلحة في العبور تم تشكل لجنة في واشنطن يرأسها الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي من أجل تقديم المشورة لإسرائيل وعرض إمكانياتها لصالح تل أبيب.