شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والعديد من الوزراء وكبار الشخصيات من مصر والعالم ورئيس الاتحاد المصرى للهجن مضمار الهجن الدولى بمدينة السلام شرم الشيخ.

يأتي ذلك ضمن احتفالات جنوب سيناء بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء الحبيبة وعودتها كاملة إلى السيادة المصرية.

جدير بالذكر أن مضمار الهجن الدولي جرى الانتهاء منه قبل أيام من الافتتاح، والذي تكلف ملايين الجنيهات ليستضيف البطولات والمسابقات الدولية والعربية التي ستقام على أرض مدينة السلام شرم الشيخ.

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

استعدادات افتتاح أول مضمار لسباقات الهجن بشرم الشيخ

انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي الاول لسباق الهجن - صورة أرشيفية