شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": حملات مكثفة بأسواق الأسماك الطازجة والمملحة استعداد لشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ بجميع المحافظات بتكثيف حملاتها التفتيشية الأسواق الخاصة بالأسماك ( الطازجة - المجمدة - المملحة) وتم اتخاذ جميع الإجراءات، استعداد لاحتفالات شم النسيم ،وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة فى تلك الفترة .

يأتى ذلك مع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، أن من بين الإجراءات إرسال خطاب دورى لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتكثيف الحملات على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، والقيام بمأموريات لأطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات للمرور على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .

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وأوضح التقرير ، أن من بين الإجراءات ، التأكيد على إتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة باللحوم والأسماك، وذلك لضمان تقديم الغذاء الصحى الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الاسواق المفتوحة ، وناشدت الهيئة المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الأسواق حرصا على صحتهم وسلامتهم من خلال الخط الساخن.