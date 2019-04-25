الارشيف / أخبار مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها الحكم بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس، ولا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر.

 

 

1f73d606-fb10-45a0-adc8-658ef4461f0a

 

 

السيسى يتوجه إلى الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.. الرئيس يجرى مباحثات قمة مع نظيره الصينى.. ويلتقى نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصينى لدفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار

 

 

مذكرة تفاهم بين اقتصادية قناة السويس والصين لضخ 5 مليارات دولار استثمارات

 

 

الإنفوجراف (1)

 

Advertisements

 

وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

 

 

المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

 

 

الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز 16 يونيو

 

 

استعدوا للموجة الحارة.. الأرصاد: تستمر للاثنين ودرجات الحرارة أعلى من الطبيعى.. طقس مائل للحرارة بالعاصمة وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 39.. وللمواطنين: استمتعوا بالمتنزهات لكن تجنبوا الشمس وأكثروا السوائل

 

 

قطار يحتوى على مواد خطيرة يخرج عن مساره فى كيبيك الكندية

 

 

 

إضافة تعليق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا