دواوين الوزارات.. القوى العاملة: السيسى يشهد احتفالية عيد العمال نهاية الشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: وزارة التضامن: غادة والى: 500 ألف بطاقة خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الدعم النقدى وزارة التموين: وزارة التموين: معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر صور.. "الغالى يرخص للمصريين".. إقبال كبير على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان فى أول أيامه.. تزايد شراء السكر واللحوم والخضروات والأسماك والياميش.. ووزير التموين للمواطنين: لا داعى للقلق السلع متوفرة بكميات كبيرة وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تكرم طلاب مدارس "STEM" المشاركين فى مسابقة كانجارو العالمية وزارة الصحة: وزارة الصحة: الصحة تعلن وصول المستشفى العائم للجيزة واستمرار تقديمها الخدمات المجانية مفوضية اللاجئين: الكشف على 11ألف أجنبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام Advertisements وزير الزراعة: طرح أراضى جديدة لزراعة أصناف الزيتون المتخصص فى إنتاج الزيت وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: السيسي يشهد احتفالية عيد العمال نهاية الشهر الجارى وزارة الهجرة: وزارة الهجرة: "الهجرة" تطلق مبادرة "مصر تستطيع بالاجتهاد" وتدعو المصريين بالخارج إرسال قصص نجاحهم وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: "الأوقاف": "الآذان الموحد" أحد ركائز تجديد الخطاب الدينى ولا صحة لوقفه

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