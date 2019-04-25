شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى بالسودان: لجنة لحل نقاط الخلاف مع قوى "إعلان الحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالي فى السودان الفريق شمس الدين الكباشى، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لافتاً إلى أنه تم الالتقاء في معظم جوانب المذكرة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير.

ومن جانبه، قال شهاب إبراهيم، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى، منذ قليل: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية المدنيين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع ملامح المرحلة الانتقالية".