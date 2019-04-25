شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى بالسودان: لجنة لحل نقاط الخلاف مع قوى "إعلان الحرية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالي فى السودان الفريق شمس الدين الكباشى، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لافتاً إلى أنه تم الالتقاء في معظم جوانب المذكرة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير.
ومن جانبه، قال شهاب إبراهيم، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى، منذ قليل: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية المدنيين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع ملامح المرحلة الانتقالية".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكرى بالسودان: لجنة لحل نقاط الخلاف مع قوى "إعلان الحرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.