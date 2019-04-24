استقالة رئيس شعبة المصورين الصحفيين بعد أزمة الزمالك

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الاعتداء على مصور صحفي في مباراة الزمالك وبيراميدز

في خطوة مفاجئة، وبعد ساعات من الاعتداء على المصور الصحفي بجريدة "المصري اليوم" عبد الرحمن جمال، خلال تغطيته مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، مساء أمس، أعلن عمرو نبيل رئيس شعبة المصورين الصحفيين، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، وتولى مجدي إبراهيم نائب رئيس الشعبة، المسؤولية إلى حين إجراء انتخابات بعد التنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين. وفي تصريحات لـ"التحرير"، رجع نبيل، قرار استقالته لأسباب شخصية، رافضا التعليق على أزمة مباراة الزمالك.

ووجه نبيل، رسالة لزملائه المصورين الصحفيين، عبر صفحته على "فيسبوك"، بدأها باستعراض جهوده خلال عامين تولى فيهما رئاسة شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، قائلا: "أشهد الله أني عملت خلال العامين جاهدا للحفاظ على كرامة المهنة وحقوق المصورين الصحفيين، والارتقاء بمهاراتهم الفنية وتشجيع المتميزين محليا وعالميا،

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