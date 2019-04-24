9 إجراءات حكومية لحماية المعتمرين من التأشيرة الإلكترونية

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شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجارى وعدم مخالفتها، والالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين

أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة، اتخاذ عدة قرارات بشأن استصدار بعض شركات السياحة تأشيرات إلكترونية خارج منظومة وزارة السياحة. وقررت اللجنة، بحسب بيان، اليوم الأربعاء "تعميم غرفة السياحة على الشركات السياحية، والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري"، وغيرها من القرارات.

1ـ وضع ضابط جديد بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440 هـ، وينص على "التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات السياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليا، على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة

1ـ وضع ضابط جديد بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440 هـ، وينص على "التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات السياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليا، على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة، ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية، لتسليمه إلى لجان وزارة السياحة بالمطارات والموانئ". 2ـ تعميم غرفة السياحة على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد، واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440 هـ، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات السياحة المخالفة وكل الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة. 3ـ الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبَل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440 هـ، ووفقا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة. 4ـ مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440 هـ، وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية. Advertisements 5ـ التوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة؛ لمنع التكدسات بالمطارات. 6ـ مخاطبة قطاع الشركات السياحية، جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة "نما" للملاحة البحرية، بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ. 7ـ مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشؤون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعليا لكل وكيل خارجي (الشركات السياحية المصرية) وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة، أو البريد الإلكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية. 8ـ إخطار وكيل وزارة الحج السعودي لشؤون العمرة، لموافاة وزارة السياحة (قطاع شؤون الحج والعمرة) بما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440 هـ، من عدمه؛ نظرًا لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبَل وزارة السياحة المصرية، في ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها. 9ـ سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري. وشددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من وزارة السياحة لموسم العمرة الجارى، وعدم مخالفتها أيًّا من بنودها، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين. اقرأ أيضا: أحدث القرارات لخدمة المعتمرين.. التأشيرة الإلكترونية

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