انت الان تتابع مميش يوقع مذكرة لتطوير منطقة تيدا الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، والسيد زانج يوزهو، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بتيانجين، ممثلا عن حكومة تيانجين، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في المجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل جذب أكبر فرص للاستثمار والمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، مع الاستفادة من الصناعات المتطورة التي ستكون متاحة بمنطقة تيدا الصينية، والعمل على توفير عمالة متدربة على العمل في تلك المنطقة.

جاء ذلك على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يعقد في بكين. وتمثلت مذكرة التفاهم بين حكومة تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، وبموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم البدء في تطوير مساحة 6 كم2 بهدف تأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل

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