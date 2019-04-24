شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح بقصر ثقافة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح الدورة ٢٨ بقصر ثقافة بنها والمقام خلال الفترة من الأربعاء الموافق 24 أبريل وحتي السبت 4 مايو، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإجلال عامر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمهندس حمدي سلامة، رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة قصور الثقافة.

وأعرب رئيس الهيئة -في بيان- عن شكره وتقديره لحضور المحافظ فاعليات المهرجان وإطلاق إشارة البدء ،مشيرا إلى انها تجربه رائدة تثري الحياة الثقافية مشيداً بنتائج الموسم المسرحي الحالي والذي تم تنفيذه وفق خطة اشرفت عليها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مما أسفر عن تنفيذ عدد من المهرجانات الختامية بقنا وطنطا وبنها في توقيت متزامن.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أهمية دور مسرح الثقافة الجماهيرية في اثراء الحياة الثقافية وخلال الإحتفالية تم تقديم مسرحيه تحمل عنوان فاكهه الخريف ،معربا عن شكره للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة على الجهد الذي بذله لإحياء التراث الثقافي مقدما الشكر لكل العاملين بهيئة قصور الثقافة مشيرًا إلى أن المهرجان سيعرض 21 عرضا مسرحيا حتي السبت الموافق 4 مايو وسيكون العرض متاحا للمواطنين بالمجان.