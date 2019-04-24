شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنهي استعدادها لامتحانات نهاية العام.. و«الخشت» يحظر سفر الأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على عدم قبول أية اعتذارات من الأساتذة والعاملين عن المشاركة في الامتحانات، لسرعة حل أية مشكلات تطرأ خلال الامتحانات، مشددا على تواجد الأساتذة في وقت امتحانهم، والبدء في أعمال التصحيح والكنترول فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، ومراجعة كل عملية على حدة.

وشدد الخشت في تصريحات الاربعاء، على التأكد من دقة رصد درجات الطلاب، والإلتزام بتسليم الأساتذة للنتائج بعد استلام أوراق الإجابات بأسبوعين، وإلتزام الكلية بإعلان النتائج بعدها بـ 3 أسابيع، كما أكد على عدم سفر أعضاء هيئة التدريس أيام الامتحانات إلا بموافقة رئيس الجامعة.

وطالب الخشت، بسرعة الإنتهاء من جداول الامتحانات قبل الموعد المحدد لها بفترة كافية، وحظر اصطحاب الطلاب التليفون المحمول وسماعة الأذن داخل لجان الامتحانات.

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كما أكد على التزام الملاحظين باللجان بعدم استخدام التليفون المحمول أثناء عقد الامتحانات، وفقًا للقواعد العامة المنظمة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة توفير لجان خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التيسيرات لهم وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد في هذا الشأن.

وأشار الخشت، إلى ضرورة تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشكلات الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على استمرار الامتحانات بنفس طريقة العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة قيام العمداء بالتنبيه على الوكلاء ورؤساء الأقسام بتضمين أي امتحان، سؤال حل المشكلات الذي أقره مجلس الجامعة من قبل في إطار تطوير نظم التقويم والامتحانات، موضحًا قيام كل كلية بتحديد موعد بدء الامتحانات وفقًا لظروفها، مع عدم ضغط عدد المواد أو الفترات الزمنية بين المواد، على أن تنتهى جميع الامتحانات بالكليات قبل عيد الفطر.