شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني يحيى يخلف يفوز بجائزة ملتقى «القاهرة للإبداع الروائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الكاتب والروائى الفلسطينى الكبير يحيى يخلف جائزة ملتقى القاهرة الدولى السابع للإبداع الروائى العربى في حفل ختام فعالياته والذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى واستمر على مدار خمسة أيام متصلة، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور الدكتور جابر عصفور، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، والكاتب الكبير محمد سلماوى، رئيس لجنة التحكيم مع عدد ضخم من الروائيين والنقاد والإعلاميين.

وقالت عبدالدايم إن الرواية العربية عاشت خمسة أيام من الزهو في القاهرة؛ حيث شهد الملتقى زخماً ثقافياً وحراكاً ثرياً تواصل خلاله مبدعو الرواية ونقادها، وأكدت البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ توصياته والتى تتضمن إطلاق اسم الكاتب الفلسطينى غسان كنفاني على الدورة القادمة للملتقى على أن يدور موضوعها حول الرواية العربية في مواجهة التطرف، وإعادة إصدار مجلة الرواية إلكترونيا أو ورقيا، وزيادة مناقشة الشهادات الروائية في الدورات المقبلة، تسجيل جلسات الملتقى إلكترونيا على موقع الأعلى للثقافة وإتاحتها للمهتمين داخل مصر وخارجها، توجيه الدعوة للمزيد من شباب الروائين في الدورات المقبلة ودعوة المركز القومي للترجمة لتحويل أبرز الروايات العربية المعاصرة لعدة لغات عالمية، كما قامت بتكريم أعضاء اللجنتين العلمية والتحكيم.

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من جانبه، وجه الكاتب والروائى الفلسطينى الكبير يحيى يخلف الفائز بالجائزة الشكر لجمهورية مصر العربية رئيساً وشعبا ووصفها بمركز العالم العربي وعاصمة الثقافة والإبداع مؤكداً ان حصوله على الجائزة وساماً على صدر الثقافة الفلسطينية وكتابها ومثقفيها كما اعلن فخره واعتزازه بها مشيراً إلى أن أعمال الملتقى نجحت في وضع الرواية العربية في مكانتها المرموقة واللائقة بها، وقدم التحية لوزارة الثقافة على إقامة الملتقى وحسن تنظيم الفعاليات.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن الملتقى سعى إلى دعوة مبدعين من أجيال مختلفة مضيفاً أنه تمت مناقشة العديد من القضايا التي تواجه الرواية العربية واستعرض الفعاليات التي تنوعت بين جلسات الحوار، الموائد المستديرة والشهادات الروائية.

وفي كلمته، وجه الكاتب محمد سلماوي رئيس لجنة التحكيم الشكر لأعضاء اللجنة معلناً توصيتين هما بحث امكانية بدء أعمال اللجنة قبيل انعقاد المؤتمر لإتاحة الفرصة لدعوة الضيوف إلى جانب إضافة جائزة لشباب المبدعين تشجيعا لهم على استكمال مشوار الإبداع.