شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يحقق في تعليق «الشباك العذراء» لمدحت شلبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي على الهواء تعليقا على هدف بيراميدز في مرمى الزمالك الثلاثاء.

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وقال عمر لـ«المصري اليوم»: «تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها».

وكانت حالة من الجدل سادت حول تعليق الإعلامي مدحت شلبي على هدف نادي بيراميدز في مرمى الزمالك أمس، وما حمله من ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية.