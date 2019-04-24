شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنفذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بتكليف رئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمّم فريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة وفقا للتكليف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الجامعة للهوية البصرية لمحافظة الأقصر بجميع محافظات مصر، بزيارة محافظة الأقصر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة سير الأعمال التنفيذية لمشروع الهوية البصريّة بها.

Advertisements

واستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في ديوان عام المحافظة فريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة المفوض من قبل الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية ومسؤلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة للوقوف على تنفيذ هذا النموذج.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع الهوية البصرية في عدد من المناطق الحيوية والأثرية بالمدينة منهم معبدالاقصر ومعبدالكرنك وطريق الكباش طبقاً للخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع بناء على الواقع المرصود والأهداف المرجوة، وذلك من خلال إطلاق الشعار الموحد بتثبيته على اللافتات في المطار ومحطة القطار والهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والدولية للمدينة وعلى كافة المزارات الأثرية بالبر الشرقي والغربي.

كما ناقش الاجتماع الترابط الثلاثي القائم والذى يهدف إلى التنمية المستدامة سابقة فريدة من نوعها تجمع بين الجامعة الألمانية كجامعة بحثية تكنولوجية بإعتبارها بيت خبرة بحثي تطبيقى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تساهم بدورها في عملية التنمية الشاملة للدولة وصانعى القرار بالمحافظة، وهو الأمر الذي خصصت له الجامعة فريق عمل يتمتع أفراده بخبرات متكاملة من كليات تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون والهندسة، لاعداد رؤية متكاملة لتطوير المحافظة وتنشيط السياحة بها حيث تم تنظيم عدد من الزيارات المتتالية على مدار الاعوام الماضية للوقوف على أبرز المعالم الأثرية بها وحرفها اليدوية التراثية التي يتميز بها صانعيها لوضع التصميم الملائم لترويجها عالميا بشكل مختلف وعصري.