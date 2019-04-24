شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشاعر: «ربنا حامي مصر بالتاريخ والجغرافيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الإعلامي الكبير جمال الشاعر، على ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: «ربنا حامي مصر بالتاريخ والجغرافيا، ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر».
وأضاف «الشاعر»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء،: «إحنا في عز رباني، ربنا ذكرنا في القرآن، ويحمينا بالوحدة الوطنية، والتحضر الذي يتمتع به الشعب المصري».
وتابع «الإعلامي»،: «نأمل في مستقبل أفضل خلال الفترة المقبلة، فمن حق المواطن المصري أن يفرح».
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