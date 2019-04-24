شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة باسم يوسف في رمضان المقبل: سأتحدث عن «النظام الغذائي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعود الإعلامي الساخر باسم يوسف إلى تقديم البرامج مجددًا بعد غياب نحو 5 سنوات، عبر برنامج من المقرر عرضه في رمضان المقبل على «يوتيوب».
وأعلن «باسم» تفاصيل البرنامج على الصفحة الرسمية للبرنامج «Plant B»، حيث يظهر رسومًا متحركة له وقتما كان جراحًا، قبل امتهانه التقديم التلفزيوني، لكنه يظهر مرتعدا قبل إجرائه عملية جراحية، وكتب مع إعلان البرنامج سؤالا للمشاهدين: «باسم يوسف بدأ يبقى تمام من 5 سنين، تفتكروا عمل إيه».
وشرح الإعلامي الساخر عبر صفحة «Plant Based Diet Egypt» أنه سيعود في رمضان المقبل من خلال برنامج «Plant B»عبر «يوتيوب»، لشرح النظام الغذائي النباتي الذي تم إنشاء «الجروب» من أجله.
وقال: «أنا كان عندي حلم كبير إني أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرًا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس هتكون مفيدة جدًا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل على النظام للناس اللي بتعاني، من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم، البرنامج هينزل في رمضان على يوتيوب».
وذكر باسم يوسف أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية رمضان 2019 سينشر «بوستات وبروموهات عشان نشجع الناس».
وطالب باسم يوسف أعضاء الجروب بأن يقوموا بالمشاركة أخبار الآخرين «لتعم الفائدة على أكبر قدر من الناس».
ونال باسم يوسف شهرته من تقديم برنامجه الساخر «البرنامج»، عبر فضائيتي «سي بي سي» و«إم بي سي مصر»، لكنه في عام 2014 أُعلن عن وقف عرضه.
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