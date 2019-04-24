شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال ينفي تأجير المباني التاريخية: هدفنا تطويرها والحفاظ عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا صحة لما تردد عن تأجير المباني التاريخية، مضيفا: «نهدف لتطويرها والحفاظ عليها».

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وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن «الدولة بالتأكيد لن تسعى للربح من المباني التاريخية، ولكن نحن نسعى للحفاظ على المباني التاريخية بالقاهرة الخديوية»، مشيرًا إلى أن «مشروع القاهرة الخديوية تعمل منذ سنوات، وغرضنا الحفاظ على تلك الثروة التاريخية».

وتابع: «لدينا ثروة عقارية في شركات التأمين، وتم فصل الأصول العقارية بتاعتها في 2007، في شركة لإدارة الأصول، ولدينا حوالي 300 مبنى، ولدينا حوالي 150 مبنى عمرها 120 سنة، وهناك قانون بإخلاء الأماكن الإدارية في المباني التاريخية».

وتابع: «إحدى شركات القطاع الخاص طوّرت أكثر من 20 مبنى تاريخيًا، بصورة رائعة، ولدينا 351 مبنى تاريخيًا، عمر بعضها أكثر من 120 سنة».