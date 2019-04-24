شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: تحرير سيناء تطلب خوض 4 معارك عسكرية وسياسية وقانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن تحرير سيناء تطلب خوض 4 معارك عسكرية وسياسية وقانونية.

وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن «مصر في 67 خسرت أراضي سيناء بالكامل، وخسرت 75 % من قواتها المسلحة، ولكي نستعيد سيناء خاضت مصر حرب الاستنزاف، و73 وعبر نصف مليون جندي خط بارليف، والمعركة الثالثة هي التي خضها الرئيس أنور السادات وعمل معاهدة كامب ديفيد والسلام، وقبل إتمام عملية الانسحاب لقينا إسرائيل يقول لنا أن جزء من طابا منا، واحتكمنا دوليًا من خلال مجموعة قانونية رائعة، وتم استرداد طابا لمصر».

وتابع أن «كل مصري يجب أن يكون فخور بجنوده وجيشه وشعبه والرئيس السادات، والمجموعة الرائعة التي أعادت طابا لمصر بعد تحكيم دولي».