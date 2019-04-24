شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مجاهدي سيناء»: أتمنى بدء معركة «التنمية البشرية» بعد المعارك العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن تمنيه بدء معركة «التنمية البشرية» في شمال سيناء بعد المعارك العسكرية والسياسية.

وقال «جهامة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن «القوات المسلحة لها الفضل الأول في عودة سيناء لمصر من العدو الإسرائيلي، واستطاع المقاتل المصري خلال 6 ساعات بعبور البر الشرقي، وتحطيم خط بارليف».

وتابع أن «وزير التعليم العالي يجب أن يوفد شبابًا لسيناء ليعرفوا تاريخهم، ومصر خاضت حربًا قانونية لاسترداد طابا لا تقل عن شراسة الحرب في 73، وهناك إنجاز كبير جدًا للقوات المسلحة على أرض سيناء لمكافحة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء في تلاحم حقيقي مع الجيش منذ 73 ومعهم حاليًا في حرب مصر ضد الإرهاب.