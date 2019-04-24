شكرا لقرائتكم خبر عن مصور «المصري اليوم» يروي تفاصيل اعتداء لاعبي الزمالك عليه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الزميل عبدالرحمن جمال، مصور بـ«المصري اليوم»، تفاصيل الاعتداء عليه من لاعبي الزمالك عقب مباراة بيراميدز، مساء أمس، والتي انتهت بخسارة الأبيض.

وقال «عبد الرحمن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه «في حالة صحية جيدة، ويعاني فقط من بعض الكدمات»، مشيرًا إلى أنه «عقب المباراة قمت بشغلي ورصدنا كواليس فرحة لاعبي بيراميدز، وحزن لاعبي الزمالك».

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وتابع: «كان بعض لاعبي الزمالك اعتدوا على شرطي قبل خروجهم من الملعب، ورحت عشان أصور ده، ولقيت محمد إبراهيم جي عليّ لكي يأخذ الموبايل، وكان يتحدث بأدب، ولكن دخل شخص من الجهاز الطبي وكلمني بعصبية، وحاول أن يأخذ الموبايل بالعافية، ولقيت جنش بعدها بيضربني بالبوكسات، وأحمد زاهر، إداري في الزمالك، بيضرب، ومحمد عبدالغني، لاعب الزمالك ضربني أيضًا، ومعرفش ليه يعني، هو أنا اللي خسّرت الفريق».

وأردف: «محمد عيد، في الجهاز الطبي بالزمالك، أخذ الموبايل للشرقية، ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك كان بيحوشني، وعماد السيد كان يحاول تهدئة الموقف، ورُحت قسم مدينة نصر عملت محضر بالواقعة، ومحمد عيد ساومني لكي أمسح الفيديو».

وأكد أنه سيحصل على حقه بالقانون، مشيرًا إلى أنه «ذهب اليوم للنيابة كي يدلي بأقواله بمنتهى النزاهة».

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز

لاعبو وطبيب الزمالك يعتدون بالضرب علي المصور عبد الرحمن جمال مصور بالمصري اليوم عقب الهزيمة من بيراميدز