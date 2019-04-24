شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنفي منع مكبرات الصوت في رمضان: نرشّد عملها فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لمنع مكبرات الصوت في رمضان، مضيفا: «نرشد عملها فقط لمنع تداخل الأصوات بين المساجد».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: «لا أحد يملك أدنى عقل لمنع مكبرات الصوت في رمضان، هناك من يحاولون التشويش على مصر، ويروجون في قناة الإرهابيين أن مصر تحارب الإسلام، ونحن نعمل فقط على ترشيد الميكروفونات».
وتابع: «الوزارة لا تمنع مكبرات الصوت، ولكن نرشدها منعًا للتداخل، فشهر رمضان شهر القرآن، ولكن لا ينبغي التشويش على الطلبة أو المرضى».
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