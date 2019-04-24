شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد مسعود، ترأس مجلس الدولة قبل رئيسه الحالى، المستشار أحمد أبوالعزم، وكانت له مؤلفات قانونية فقهية في مجال الوظيفة العامة وأصول التحكيم دراسات مقارنة بين مصر وفرنسا، وخدم مجلس الدولة لمدة قاربت على 47 عاما من العطاء.

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الدكتور محمد مسعود، من مواليد مركز ناصر بمحافظة بني سويف وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1963 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلوم القانون العام عام 1964 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1965 كما حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدستوري عام 2006.