شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يصدم جمهوره: أنا مصاب بورم في القولون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المذيع شريف مدكور إصابته بورم في القولون، مشيرًا إلى أن عودته للعمل ستكون بداية من الخميس.

وقال «مدكور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: «أقدم شكرًا خاصًا للممرضة التي رافقتي أثناء الاطمئنان على صحتي، وهناك طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى».

وتابع: «دخلت الصبح بدري المستشفى، وعملت أشعة، واكتشفت إصابتي بورم في القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله»، معربًا عن شكره لجميع الجماهير.

