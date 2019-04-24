شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء المتقدمين بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أسماء المتقدمين بطلبات تقنين أراض أملاك دولة الجاهزة للتعاقد، مؤكداً استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً إلى أن هذا يعد إنجازا كبيرا.

وقال المحافظ إنه تم تسليم 87 عقد تقنين أراضٍ أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً على أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصة أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة.

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وأعطى المحافظ مهلة 30 يوما لأصحاب طلبات التقنين وذلك لإستكمال الاجراءات وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية، مشيراً إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة حيث كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على ثلاث دفعات في البداية ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ، وإلي الان لم نستكمل 100 عقد تقنين ومن المتوقع تخطى 150 عقد الأسبوع المقبل.

وأكد المحافظ أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، كما سيتم استكمال العقود في الأيام المقبلة ليصل بذلك عدد عقود التقنين إلى 158 حالة على الأقل.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، عادل البزاوى، مدير عام الشؤون القانونية، والمهندس أحمد سعيد، هيثم ندا، موسي ابوعيطة، محمد مبارك، وبدر حلمى، والحبشى جبر، أعضاء لجنة تقنين أراضٍ أملاك دولة، ورؤساء المراكز والمدن.

كشف أسماء المتقدمين لتقنين الأراضي بكفر الشيخ

كشف أسماء المتقدمين لتقنين الأراضي بكفر الشيخ

كشف أسماء المتقدمين لتقنين الأراضي بكفر الشيخ