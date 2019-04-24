شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعلن رفع الاستعدادات لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وطالب رؤساء المدن والأحياء وكل الأجهزة المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة تتصل بغرف عمليات فرعية بالأحياء والمديريات والهيئات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال شهر رمضان بهدف مواجهة أوجه القصور في تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمعرض أهلا رمضان بمدينة طور سيناء والذى يضم كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والالبان وايضا الملابس والمفروشات باسعار مخفضة بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة وفوزي همام السكرتير العام المساعد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وأعلن المحافظ عن مساهمة المحافظة بمبلغ 30 ألف جنيه منهم 20 ألف جنيه للملابس و10 آلاف جنية للسلع الغذائية توزع مجانا لمن ليس لديه القدرة على شراء مستلزمات شهر رمضان والعيد مشيرا إلى ان مؤسسة الخير ستقوم بالتبرع بذبح عجلين وتوزيعهم مجانًا.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين على ضرورة بذل المزيد من الجهد لمراقبة السوق وكافة المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة مدن وقرى ووديان المحافظة مع تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع مديرية التموين والشئون الصحية للمرور والتفتيش والرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع الفاسدة التي تضر بصحة المواطنين، والتأكد من ثبات الأسعار وعدم استغلال بعض التجار لهذه المناسبة لرفع الأسعار وتحميل المواطنين مزيدا من النفقات، وأشار إلى أنه سيتم فتح منافذ بيع بسعر الجمله بكل مدن المحافظة.

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إنه تم تدعيم المحافظة بحصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز قدرها 17000 أسطوانة بوتاجاز لشهر رمضان، كما تم الاتفاق مع كبرى شركات الألبان والجبن والزبادي لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، خلال شهر رمضان المبارك، وأضاف أنه تم طرح كميات كبيرة من سلع رمضان والسلع الأساسية في جميع مدن المحافظة وبأسعار مخفضة.