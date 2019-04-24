شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة رأس غارب تصرح بدفن جثتي روسيتين ومصري في حادث انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة رأس غارب شمال البحر الأحمر التصريح بدفن جثتي روسيتين ومصري لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سياحة بالزعفرانة وتسليم الجثتين لمندوب القنصلية الروسية تمهيدا لنقلهما لبلادهما.

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كانت شقيقتان روسيتان ومصري مصرعهم فيما اصيب رابع في حادث سير بطريق الجلالة الزعفرانة بعد انقلاب سيارة سياحة، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى سياحة ١٤٧٣ بالكيلو 15 طريق الجلالة غارب، وأسفر الحادث عن وفاة شقيقتين روسيتين، هما سندرا جيونوفا 33 سنة، ورونا جيونوفا 38 سنة، وواحمد عبدالصبور سائق السيارة، ٣٣ عام حيث تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى رأس غارب واصيب احمد عبدالسلام الورداني فيما تولت النيابة التحقيق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السائحتين كانتا في رحلة إلى المعالم السياحية للقاهرة، وأثناء العودة للغردقة اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أدى لانقلابها.