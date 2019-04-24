شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت بني سويف»: ننتج 37 ألف طن يوميًا.. ونصدر الفائض للخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء حسن الشيمي، مدير عام مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، إن المشروع وفر الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة، لأنه يعمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف «الشيمي» خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «75% من المادة الخام للأسمنت عبارة عن حجر جيري، وكان يجب عمل أبحاث جيولوجية على جميع المناطق للوصول لألإضل منطقة تضم تخزين استراتيجي يكفي لمدة 50 سنة، فوقع الاختيار على هذا المكان في بني سويف».
وأكد أن أحد أهداف المشروع الاستراتيجية هو تنمية منطقة بني سويف والمحافظات المجاورة، متابعًا: «بجانب توفير أسمنت للقوات المسلحة ثم الفائض للقطاع المدني، ثم الفائض للتصدير، وكذا توفير فرص عمل لأبناء بني سويف في المقام الأول».
وأوضح مدير عام مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، أن العمل يتم على مدار 24 ساعة، متابعا: «ننتج 37400 طن أسمنت في اليوم، ونستهلك حوالي 65 ألف طن مواد تصنيع في اليوم».
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