شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس» يبحث مع وفد الشركات الصينية مشروع «المونوريل» والقطار السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في العاصمة الصينية بكين بوفد شركات مجموعة ccecc الحكومية الصينية، على هامش منتدى «الحزام والطريق»، الذي تستضيفه بمين في الفترة من ٢٥ /٢٧ إبريل الجاري بمشاركة وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الاجتماع عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروعا القطار السريع العين السخنة- العلمين، والمونوريل واللذان تم التحالف فيهما بين مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع والمجموعة الصينية ومجموعة سامكريت المصرية.

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وبدأ الاجتماع بعرض لكلمات الترحيب من الجانب الصيني وعرض أعمال الشركة والتعاون المشتركة بين المشروعات المشتركة.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، إن اللقاء مع الجانب الصيني تناول عددًا من الممشروعات المشتركة بهدف تعميق صناعة النقل والمكون المحلي للوحدات المتحركة في مشروعات القطارات وخاصة مشروعي القطار السريع والمونوريل والذي تتحالف فيه تحالف الشركات المصرية والصينية مصنع سيماف التابع للهيئة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع أن الزيارة للصين تهدف التعاون في كافة مشروعات التنموية لخدمة المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر.

وقال يونج وانج، رئيس مجموعة cr20 الحكومية الصينية، إنهم سعداء بوجود الفريق عبدالمنعم التراس ببكين والتعاون معه في مشروعي المونوريل والقطار السريع وهو من المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها في مصر.

الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع