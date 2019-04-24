شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تجهيز الصوامع والهناجر لاستقبال أقماح 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، انتهاء المديرية من الاستعدادات الخاصة باستقبال أقماح 2019 (المحلى والمستورد) من خلال تجهيز الصوامع والبناكر والهناجر الموجودة بـ3 أماكن تخزينية في المحافظة وتطهيرها لاستقبال الموسم الجديد والتأكد من عدم وجود أقماح من الموسم الماضى.

وأوضح «سعد الله» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام والتى سيتم فتحها وجاهزيتها لاستقبال الاقماح من المزارعين.

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وأشار إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019 هي صومعة برج العرب والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 الف طن قمح وصوامع السلام بمنطقة العامرية والتابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 الف طن وبناجر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وذلك باجمالى 230 ألف طن قمح.

وتابع أنه تمت معاينة الاماكن الثلاثة المقترحة من خلال لجنة للتحقيق من مدى جاهزيتها لاستقبال الموسم الجديد والتأكد من كونها خالية من أي أقماح من الموسم الماضى واعداد تقرير بحالتها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وقال الدكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية انه حتى الان لم يتم بدء موسم التوريد في المحافظة مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على ضوابط تداول وتوريد الاقماح المحلية لموسم ٢٠١٩ حيث تم تبلغ المساحات المزرعة من القمح بمحافظة الأسكندرية هذا العام تقدر بـ٦٩٢٥٧ فدان بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة.