شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الصينية بكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في فعاليات منتدى الحزام والطريق، الذي ستنطلق أعماله أيام 25 إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء وكبار مسئولي ٤٨ دولة.

وتنعقد على هامش المنتدى قمة مصرية- صينية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصيني شي جين بينج.

كما يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل من رئيس الوزراء الصينى «لي كه تشيانغ» ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني «وانج يانج»، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

الرئيس السيسي يصل العاصمة الصينية بكين