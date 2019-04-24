شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة للمبعوث السويدي للسلام: صفقة القرن مرفوضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، المبعوث السويدي لعملية السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا السفيرة، آنا همارجرين، والوفد المرافق لها، الأربعاء، في مقر السفارة بالقاهرة.

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ووضع اللوح الوفد في صورة الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات العنصرية في مدينة القدس ومحاولات طمس معالمها الاسلامية والمسيحية، وقفز الادارة الأمريكية على القوانين الدولية واسقاط الحق الفلسطيني والاستمرار في التضييق على المقدسيين وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة، واستمرار الاستيطان وسياسة تخريب الأراضي ومصادرتها، وسياسات العقاب الجماعي والاعتقالات واقتطاع اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية مما يزيد من التضييق على الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير الفلسطيني رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن وعدم قبولها بأي خطة لا تتفق مع المرجعيات الدولية، وأن هذا الامعان في محاولات القفز على القانون الدولي لن يحقق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، طالما ليس هناك أي تلبية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه بتقرير المصير وقيام دولته على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.

وطالب بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسئولياته، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة في ظل الوضع السياسي والميداني الحالي، وتحقيقا للسلام في المنطقة، وأهمية دعم مساعي القيادة الفلسطينية الحثيثة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية في سبيل مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية. حضر الاجتماع السفير يان ثيسليف سفير السويد بالقاهرة .