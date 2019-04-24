شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع بالإسكندرية ينقذ سيدة تعيش بمفردها وينقلها إلى دار الهدايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيدة مسنة بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، تعيش بمفردها بالمنزل ولا تستطع خدمة نفسها ولا يوجد من يرعاها سوى أهل المنطقة، ومنع أخاها الأهالى من رعايتها مما يعرض حياتها للخطر، توجه أعضاء فريق التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية إلى عنوان السيدة حيث تبين أنها تعيش بمفردها بالمنزل ولا تستطيع خدمة نفسها، والمنزل بحالة رديئة.

وأفاد الجيران بأن لديها آخ يزورها من وقت لأخر ولكن بدون تقديم أى رعاية للمسنة مما أدي إلى سوء حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.

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وتوجه الفريق إلى قسم شرطة سيدي جابر لاتخاذ الإجراءات القانونية لنقل السيدة إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية، كما تبين أيضا قيام الأهالى بتحرير المحضر رقم (5416) لسنة 2019، وقد تابع الفريق عرض المحضر على النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها بإيداع المسنة بدار الهدايا للمسنات.

ونسق فريق التدخل السريع المحلى مع الشرطة بنقل السيدة بسيارة إسعاف مجهزة إلى دار الهدايا للمسنات لتوفير كافة أوجه الرعاية المناسبة لها.