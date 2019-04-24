شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة وصول السيسى إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، لحظة وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى غادر صباح اليوم، الأربعاء، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى. وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة وصول السيسى إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.