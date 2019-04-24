شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يعلن أسماء المكرمين من الرئيس باحتفالية عيد العمال الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اتحاد عمال مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكرم فى احتفالية عيد العمال، يوم الثلاثاء المقبل، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرًا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال.

وكشف اتحاد العمال، فى بيان له، أن الأسماء المقرر تكريمها من الرئيس، وهم: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى، ومحمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى، والنائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، واسم المرحوم عبد المنعم محمد العزالى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية سابقًا، وسيد يوسف طه رئيس النقابة العامة للبريد سابقا، وحمدى مصيلحى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وسكرتير الإعلام بالاتحاد العام سابقا، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك سابقا، وحسام عماد وفهيمة محمد على أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبترول سابقا".

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن هؤلاء المكرمون لهم بصمات واضحة بمجال العمل النقابى المحلى والخارجى وساهموا بجهودهم المخلصة فى خدمة الوطن والدفاع عن مصالح العاملين كل فى قطاع عمله.

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