الخليج 365: سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: رسائل الشعب لـ«السوشيال ميديا» والإخوان والمعارضة وأبرزها سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو».

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رسائل الشعب لـ«السوشيال ميديا» والإخوان والمعارضة.. سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو»

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