مصر | 3 أشخاص يلقنون جارهم علقة ساخنة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أشخاص يلقنون جارهم علقة ساخنة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقن 3 شباب جارهم علقة ساخنة وأصابوة بعد تعدية على والدهم المسن في غيابهم بمنطقة المطرية.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا يفيد بقيام 3شباب بالتعدي بالضرب على جارهم والشروع في قتله وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 شباب بينهم شقيقان بالتعدى بالضرب المبرح على جارهم بسبب تعدية على والد الشقيقان وتهديدة له وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.